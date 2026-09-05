Ушаков отметил серьезную подготовку представителей США к поездке в Москву

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сформулировали соображения насчет возможных путей урегулирования украинского конфликта.
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