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ТАСС

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Ушаков отметил серьезную подготовку представителей США к поездке в Москву

Ушаков отметил серьезную подготовку представителей США к поездке в Москву

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сформулировали соображения насчет возможных путей урегулирования украинского конфликта.

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