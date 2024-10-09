Нижегородский Уполномоченный оказал предпринимателям по снижению кадастровой стоимости объектов капитального строительства

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого в ноябре 2023 года обратились предприниматели с коллективным обращением по вопросу снижения кадастровой стоимости объектов капитального строительства.
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