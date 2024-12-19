Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Говорить не с кем

Говорить не с кем

Сегодня президент  Владимир Владимирович Путин на расширенной коллегии МО РФ  еще раз напомнил, что источником власти на Украине является государственный переворот 2014 года, но Зеленский сумел опять попрать Конституцию и поэтому он  нелегитимен в квадрате!  Отсюда следует, что договариваться на Украине не с кем.

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