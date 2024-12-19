Говорить не с кем

Сегодня президент Владимир Владимирович Путин на расширенной коллегии МО РФ еще раз напомнил, что источником власти на Украине является государственный переворот 2014 года, но Зеленский сумел опять попрать Конституцию и поэтому он нелегитимен в квадрате! Отсюда следует, что договариваться на Украине не с кем.