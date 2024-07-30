Intel представит 3 сентября мобильные процессоры Lunar Lake Компания Intel сообщила, ч...

Intel представит 3 сентября мобильные процессоры Lunar LakeКомпания Intel сообщила, что мобильные процессоры Core Ultra с кодовым именем Lunar Lake будут представлены непосредственно перед началом выставки электроники IFA 2024 в Берлине.
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