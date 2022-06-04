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Медведев вспомнил про «детей врагов народа» из-за санкций против семьи Пескова

Медведев вспомнил про «детей врагов народа» из-за санкций против семьи Пескова

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал решение Евросоюза, который в шестом пакете ограничительных мер ввел санкции против членов семей некоторых высокопоставленных россиян — в частности, семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

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