Медведев вспомнил про «детей врагов народа» из-за санкций против семьи Пескова

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал решение Евросоюза, который в шестом пакете ограничительных мер ввел санкции против членов семей некоторых высокопоставленных россиян — в частности, семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.