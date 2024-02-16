Русские эмигранты в Финляндии: делимся опытом

Финляндия и Россия глазами русских: жизнь по обе стороны границы Стремление к познанию новых культур и расширению кругозора, вкупе с возможностью удалённой работы, делают жизнь за рубежом всё более привлекательной для многих людей.
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