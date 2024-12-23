Астронавт запечатлел необычное облако-«башню» над Аравийским полуостровом

Кучевое облако над Аравийским полуостровом / © NASA Высокое узкое облако в центре изображения — мощное кучевое облако, которое образовалось за счет атмосферной конвекции, когда воздух, нагретый у поверхности Земли, быстро поднимается вверх.
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