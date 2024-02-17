Военный эксперт заявил о позорном бегстве ВСУ из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) позорно бежали из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 17 февраля, рассказал «Известиям» военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.