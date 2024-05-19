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Путин ответил ультиматумом на угрозы Британии

Путин ответил ультиматумом на угрозы Британии

Президент России Владимир Путин нашёл нестандартный ход и ответил ультиматумом на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары произведённым в королевстве оружием по российским регионам, говорится в статье китайской газеты Sohu.

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