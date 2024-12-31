Макс Ферстаппен: Red Bull Racing заслужила места выше в Кубке Конструкторов

Макс Ферстаппен: Red Bull Racing заслужила места выше в Кубке КонструкторовRed Bull RacingГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что его команда в этом сезоне заслужила большего, чем третье место Кубка Конструкторов.
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