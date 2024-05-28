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Медведев рассказал об отношениях России с талибами

Медведев рассказал об отношениях России с талибами

Политик указал, что за последние годы многое поменялось. Россия близка к установлению полноформатных отношений с находящимися у власти в Афганистане талибами (представители движения «Талибан», которое является террористической организацией и запрещено в РФ).

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