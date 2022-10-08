FT: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен

Из-за разногласий между участниками «золотого» состава британской рок-группы Pink Floyd по поводу ситуации на Украине возникли проблемы с продажей музыкального каталога, который оценивают более чем в 500 млн долларов, пишет газета Financial Times.
Из-за разногласий между участниками «золотого» состава британской рок-группы Pink Floyd по поводу ситуации на Украине возникли проблемы с продажей музыкального каталога, который оценивают более чем в 500 млн долларов, пишет газета Financial Times.
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