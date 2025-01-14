В Невском районе утром 14 января прорвало трубу. Залило перекресток проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова.
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В Невском районе утром 14 января прорвало трубу. Залило перекресток проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова.