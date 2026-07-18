Орловцам станет проще поставить апостиль или получить справку об отсутствии судимости

С 9 июля на Госуслугах появилась возможность подать заявление на получение целого ряда важных услуг. Через портал орловцы смогут официально заявить о желании поставить на документах, подлежащих выезду за пределы страны, апостиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии