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Орловцам станет проще поставить апостиль или получить справку об отсутствии судимости

Орловцам станет проще поставить апостиль или получить справку об отсутствии судимости

С 9 июля на Госуслугах появилась возможность подать заявление на получение целого ряда важных услуг. Через портал орловцы смогут официально заявить о желании поставить на документах, подлежащих выезду за пределы страны, апостиль.

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