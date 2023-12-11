Стратегия «оптимизма» с завышенными ожиданиями, выбранная украинскими властями, заставила аудиторию западных стран задаться вопросом, почему ей приходится вкладывать свои деньги, если Киев уже какой месяц подряд находится на «грани победы».
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