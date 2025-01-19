ХАМАС не успел передать Израилю имена освобождаемых заложников до перемирия

Режим прекращения огня, который должен был вступить в силу в секторе Газа 19 января, пока невозможен из-за невыполнения условий сделки со стороны ХАМАС: палестинское движение не передало Израилю список освобождаемых заложников, сославшись на технические причины.
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