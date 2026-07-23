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Мировое обозрение

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Объем талии предсказал риск инфаркта и инсульта

Объем талии предсказал риск инфаркта и инсульта

Окружность вашей талии говорит о здоровье гораздо больше, чем стрелка весов. Это не метафора, а вывод масштабного 12-летнего исследования, которое представили британские ученые на конгрессе по ожирению в Мехико.

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