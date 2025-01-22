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Царьград

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Пентагон усиливает границу с Мексикой: 1500 военных и барьеры на пути мигрантов

Пентагон усиливает границу с Мексикой: 1500 военных и барьеры на пути мигрантов

Министерство обороны США, под руководством исполняющего обязанности главы Пентагона Роберта Сейлсеса, усиливает границу с Мексикой, направляя 1500 военных, вертолёты и разведчиков.

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