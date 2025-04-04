Профессор из США заявил о неизбежности успеха России на фронте

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил уверенность в том, что в будущем международное сообщество, включая противников Москвы, будет вынуждено признать победу России по итогам конфликта на Украине.
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