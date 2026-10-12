ФАС предъявила обвинения за ограничение доступа операторов связи в жилые комплексы ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административные дела в отношении группы лиц застройщика ПИК и оператора связи «Ловител» за ограничение доступа к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний ПИК.
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