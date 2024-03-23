23 марта 2024 года по народному календарю отмечается день Василисы, Василисы Указательницы вешней воды.
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23 марта 2024 года по народному календарю отмечается день Василисы, Василисы Указательницы вешней воды.