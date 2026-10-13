Тысяча экспонатов и занавес Мейерхольда: театр в «Манеже»

Что общего между «Артаксерксовым действом», «Маскарадом» Мейерхольда и полотнами Эрика Булатова? Ответ на этот вопрос даёт проект петербургского «Манежа», собравший свыше тысячи экспонатов из 98 коллекций — музейных, театральных и частных.