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Тысяча экспонатов и занавес Мейерхольда: театр в «Манеже»

Тысяча экспонатов и занавес Мейерхольда: театр в «Манеже»

Что общего между «Артаксерксовым действом», «Маскарадом» Мейерхольда и полотнами Эрика Булатова? Ответ на этот вопрос даёт проект петербургского «Манежа», собравший свыше тысячи экспонатов из 98 коллекций — музейных, театральных и частных.

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