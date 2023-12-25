Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Никакие это не извинения от души, а чистейшее лицедейство. Хотя , можно принять как признание вины, но не прощать, а ...Киркоров, Билан и...
  • Андрей Stan
    На первый раз, беседа и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ штраф, в пару сотен тысяч... На второй раз - штраф в пару миллионов+ небольшой с...Спецслужбы устано...
  • Людмила
    Считаю !!! Не всё полезно что выкладывают, да и не надо это делать, лично меня это расстраивает...не всегда можно пра...Спецслужбы устано...

Илья Куликов: "Главное – оставаться человеком, где бы ты ни был и что бы ни делал"

Илья Куликов: "Главное – оставаться человеком, где бы ты ни был и что бы ни делал"

С Ильей Куликовым, одним из самых востребованных сценаристов России, создателем и автором сериалов «Глухарь», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: зона отчуждения», «Перевал Дятлова» и многих других «Профиль» поговорил о его новом сериале «Успешный», который стартует 1 января 2024-го на платформе KION.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх