Илья Куликов: "Главное – оставаться человеком, где бы ты ни был и что бы ни делал"

С Ильей Куликовым, одним из самых востребованных сценаристов России, создателем и автором сериалов «Глухарь», «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: зона отчуждения», «Перевал Дятлова» и многих других «Профиль» поговорил о его новом сериале «Успешный», который стартует 1 января 2024-го на платформе KION.