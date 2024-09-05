Роботы, гусары и монстры: мистический мир Якуба Розальского

Польский художник Якуб Розальски родился в Кракове, но живет в немецком Гамбурге. Картины Якуба реальная возможность совершить путешествие в удивительный мир, где история Европы сочетается в вымышленной вселенной дизель-панка.
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