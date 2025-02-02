Диетолог Соломатина: Чеснок полезен, в нем содержаться витамины и эфирные масла

В беседе с «Вечерняя Москва» диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде чеснока. По ее словам, чеснок является полезным продуктом: в нем содержится много различных витаминов, уникальные эфирные масла, растение хорошо разжижает кровь.
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