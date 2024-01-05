Демидецкий: "Мы вступили в эпоху непрекращающейся предвыборной борьбы"

Общую политическую ситуацию в Молдове сейчас можно назвать предвыборной, и в целом страна вступила в эпоху непрекращающейся предвыборной борьбы, в ходе которой нынешние власти на первом этапе намерены сохранить за собой пост президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии