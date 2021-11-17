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«Давай, задавайте вопросы - и поехали мы отсюда, епт»... Матерная прессуха Юрана длиной в 14 секунд после прервавшего серию побед поражения. ВИДЕО

«Давай, задавайте вопросы - и поехали мы отсюда, епт»... Матерная прессуха Юрана длиной в 14 секунд после прервавшего серию побед поражения. ВИДЕО

Сегодня у одного из лидеров первого дивизиона «СКА-Хабаровска» прервалась серия из трех побед подряд: команда Сергея Юрана уступила со счетом 1:3 «Краснодару-2» на выезде.

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