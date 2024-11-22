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Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box

Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box

Марафон светских вечеринок продолжается, а значит — самое время посплетничать. Реальная премия Music Box объединила сегодня всех: начиная с недавно «выстреливших» артистов, заканчивая классикой — Бузовой и Басковым.

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