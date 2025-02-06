Тюремного гинеколога обвинили в садистском насилии над пациентками

Гинеколог в калифорнийской тюрьме годами совершал сексуальное насилие над людьми, находящимися под стражей, подвергая их “ужасному, садистскому” жестокому обращению под видом оказания медицинской помощи, говорится в иске, поданном шестью женщинами на этой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии