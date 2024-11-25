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Закон и Порядок

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Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово

Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово

Житель Селидово Романенко заявил об убийстве женщины солдатами ВСУ © AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk Украинские военные.

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