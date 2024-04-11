Первый беспилотный белорусский трактор показали вживую. BELARUS 3523i — 350-сильный гибрид

Минский тракторный завод рассекретил первый белорусский беспилотный трактор — BELARUS 3523i. Машину доставили в Центр компетенций промышленной робототехники и цифрового инжиниринга Брестского государственного технического университета для разработки ПО.
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