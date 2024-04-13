Под Новороссийском нашли кости расстрелянных фашистами мирных жителей

Под Новороссийском нашли кости расстрелянных фашистами мирных жителейСпустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны в районе поселка Владимировка под Новороссийском нашли останки мирных жителей, расстрелянных фашистами.
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