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Под Новороссийском нашли кости расстрелянных фашистами мирных жителей

Под Новороссийском нашли кости расстрелянных фашистами мирных жителей

Под Новороссийском нашли кости расстрелянных фашистами мирных жителейСпустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны в районе поселка Владимировка под Новороссийском нашли останки мирных жителей, расстрелянных фашистами.

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