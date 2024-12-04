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В Минтрансе РФ предложили в следующем году попробовать оформлять перевозки зерна электронно

С 1 февраля по 31 октября 2025 года в России планируется провести эксперимент по внедрению государственной информационной системы для оформления перевозок зерна и продуктов его переработки в электронном формате, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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