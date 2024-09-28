Политика как он...
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Политика как она есть

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«Друзья мира» призвали Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

«Друзья мира» призвали Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

Платформа «Друзья мира», объединяющая страны глобального Юга, призывает Россию и Украину уважать законные интересы, суверенитет и территориальную целостность друг друга.

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Комментарии
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Иван Иваныч
далеко не убегайте, достаточно посмотреть карту Российской империи за 1914 год, вот это законно сложившаяся граница и если мы выйдем к этим границам, то уверен мы восстановим Империю в хорошем смысле этого слова.
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11 час.
Иван Иваныч
да да это я уже слышал и не претендую на гуру, а вот Вы видимо кичитесь своим мнением, а на самом деле стоите со мной вровень.
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11 час.
ШКИПЕР
А не пошли бы эти &quot; друзья &quot; кобыле в трещину . Какон уважение к нацистам ? Пусть посмотрят , что вытворяют бандерлоги в Курской обл. , как расстреливают мирное население и уничтожают их дома .
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6 час.

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