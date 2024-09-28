«Друзья мира» призвали Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

Иван Иваныч далеко не убегайте, достаточно посмотреть карту Российской империи за 1914 год, вот это законно сложившаяся граница и если мы выйдем к этим границам, то уверен мы восстановим Империю в хорошем смысле этого слова.

Иван Иваныч да да это я уже слышал и не претендую на гуру, а вот Вы видимо кичитесь своим мнением, а на самом деле стоите со мной вровень.