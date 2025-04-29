«Ступень с полезной нагрузкой упала в Тихий океан к северу от Антарктиды»: Firefly не смогла вывести на орбиту спутник-демонстратор Lockheed Martin — ракета взорвалась

Запущенная сегодня миссия Firefly Aerospace под названием Alpha FLT006 Message in a Booster по выведению на орбиту спутника-демонстратора Lockheed Martin завершилась полным провалом: в момент разделения ступеней произошел инцидент, в результате которого первая ступень взорвалась, и этим взрывом оторвало часть сопла двигателя второй ступени.