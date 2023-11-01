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ABC: в Японии роботов-волков отправили для борьбы с дикими животными

ABC: в Японии роботов-волков отправили для борьбы с дикими животными

Телеканал ABC News, со ссылкой на разработчика из компании Ohta Seiki Ота Юджи, сообщил, что около 200 механизированных роботов-волков было установлено по всей территории Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных .

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