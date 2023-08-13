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Анферни Саймонс о Лилларде: «Надеялся, что однажды попрошу у него майку с автографом, когда он завершит карьеру в «Портленде»

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс высказался о ситуации вокруг разыгрывающего команды Дэмиана Лилларда, который запросил обмен после драфта-2023.

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