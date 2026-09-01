Названо действие, позволяющее заметно снизить стресс

Регулярное плавание является эффективным способом снижения стресса, пишет «ГазетаRu» со ссылкой на руководителя школы плавания Евгения Петрухина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Киеве разрушен ...
- ГБ Похоронены заживо...
- ГБ В Киеве разрушен ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым