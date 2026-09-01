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Аргументы и Факты

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Названо действие, позволяющее заметно снизить стресс

Названо действие, позволяющее заметно снизить стресс

Регулярное плавание является эффективным способом снижения стресса, пишет «ГазетаRu» со ссылкой на руководителя школы плавания Евгения Петрухина.

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