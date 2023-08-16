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Хореограф Новичкина о музыке в фигурном катании: «Лучше попробовать что-то новое и быть непохожим на других. Не 155-й Кармен, а кем-то уникальным»

– В фигурном катании встречается много заезженных тем: например, «Кармен», «Лебединое озеро». Как вы думаете, почему хореографы любят брать одно и то же? – Это определенная стабильность: ты знаешь, что эта музыка хорошо звучит на льду, ее легко передать в плане образа, потому что люди услышат музыку и сразу поймут, о чем идет речь.

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