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Чего на самом деле хочет и кем на самом деле является Киссинджер?

Чего на самом деле хочет и кем на самом деле является Киссинджер?

Немногие остающиеся на Западе реальные политики, такие как Киссинджер, ушедшая Ангела Меркель или вынужденный уйти с поста канцлера Австрии Себастьян Курц, никоим образом не являются друзьями России и не представляют пророссийские настроения.

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