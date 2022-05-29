Немногие остающиеся на Западе реальные политики, такие как Киссинджер, ушедшая Ангела Меркель или вынужденный уйти с поста канцлера Австрии Себастьян Курц, никоим образом не являются друзьями России и не представляют пророссийские настроения.
Немногие остающиеся на Западе реальные политики, такие как Киссинджер, ушедшая Ангела Меркель или вынужденный уйти с поста канцлера Австрии Себастьян Курц, никоим образом не являются друзьями России и не представляют пророссийские настроения.
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