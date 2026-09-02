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Европа заказала LUMI-AI: суперкомпьютер на чипах AMD с 256-ядерными процессорами за €387,8 млн

Европа заказала LUMI-AI: суперкомпьютер на чипах AMD с 256-ядерными процессорами за €387,8 млн

Суперкомпьютер получит ускорители Instinct MI430X и процессоры EPYC 6-го поколения, а его вычислительная мощность для задач ИИ должна быть примерно в 10 раз выше, чем у действующего LUMI Европейское предприятие по высокопроизводительным вычислениям EuroHPC 31 августа подписало контракт стоимостью €387,8 млн на создание нового суперкомпьютера LUMI-AI.

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