Михаил Мурашко посетил Мурманскую область

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ознакомился с реализацией ключевых федеральных и региональных проектов в сфере медицины – от обновления первичного звена до строительства профильных корпусов и внедрения цифровых технологий.