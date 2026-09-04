Михаил Мурашко посетил Мурманскую область

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ознакомился с реализацией ключевых федеральных и региональных проектов в сфере медицины – от обновления первичного звена до строительства профильных корпусов и внедрения цифровых технологий.
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