Alarm Bells Ring As Global Food Prices Hit 2022 Highs, Perfect Storm Stokes New Inflation Shock The United Nations Food and Agriculture Organization's global food-commodity index climbed in August to its highest level since 2022, with the index now gaining momentum to the upside.
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