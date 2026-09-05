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Zero Hedge

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Alarm Bells Ring As Global Food Prices Hit 2022 Highs, Perfect Storm Stokes New Inflation Shock

Alarm Bells Ring As Global Food Prices Hit 2022 Highs, Perfect Storm Stokes New Inflation Shock

Alarm Bells Ring As Global Food Prices Hit 2022 Highs, Perfect Storm Stokes New Inflation Shock The United Nations Food and Agriculture Organization's global food-commodity index climbed in August to its highest level since 2022, with the index now gaining momentum to the upside.

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