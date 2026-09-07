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Орловская Спецавтобаза переплатила полмиллиона из-за задержки выплаты долга

Орловская Спецавтобаза переплатила полмиллиона из-за задержки выплаты долга

В Арбитражном суде Орловской области завершилось разбирательство по иску ООО «ГорСтрой» к МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

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