Трое детей и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении на Семинском перевале

В Республике Алтай водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом из Екатеринбурга.Серьёзная авария произошла в понедельник, 21 августа, на спуске с Семинского перевала в Республике Алтай – пострадали трое детей и трое взрослых.