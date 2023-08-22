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Трое детей и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении на Семинском перевале

Трое детей и трое взрослых пострадали в лобовом столкновении на Семинском перевале

В Республике Алтай водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом из Екатеринбурга.Серьёзная авария произошла в понедельник, 21 августа, на спуске с Семинского перевала в Республике Алтай – пострадали трое детей и трое взрослых.

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