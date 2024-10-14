ЛГБТ-движение запрещено в России. Но почему никто не соблюдает закон?

S Sharkov Каким Законом запрещена пропаганда ЛГБТ я знаю. А вот каким Законом запрещено ЛГБТ - движение хотелось бы уточнения.

НТ Нина Токарева Надо выгнать геев из таких клубов и отдать помещения для чего - то вменяемого. Детям для кружков - студий или пенсионерам в "Московское долголетие". Только сначала все святой водой окропить.