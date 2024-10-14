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ЛГБТ-движение запрещено в России. Но почему никто не соблюдает закон?

ЛГБТ-движение запрещено в России. Но почему никто не соблюдает закон?

Юрий Кот Минувшей ночью силовики с автоматами нагрянули в столичный гей-клуб "Центральная Станция" на улице Ленинская Слобода.

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Комментарии
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S Sharkov
Каким Законом запрещена пропаганда ЛГБТ я знаю. А вот каким Законом запрещено ЛГБТ - движение хотелось бы уточнения.
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8 час.
НТ
Нина Токарева
Надо выгнать геев из таких клубов и отдать помещения для чего - то вменяемого. Детям для кружков - студий или пенсионерам в &quot;Московское долголетие&quot;. Только сначала все святой водой окропить.
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8 час.
Алексей Тан
Содомия, это часть культуры... народа (табора) еврейского... евреи, нарушая все запреты и ограничения... &quot;просочились&quot; таки в Россию!!... и естественно и содомия, с ИМИ просочилась... вот только &quot;всходы&quot; свои... позже пустила... чем в США и на Европейском полуострове.
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7 час.

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