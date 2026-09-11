ВМС США на эсминцах теперь вынуждены размещать системы для защиты от БПЛА ВМС США озадачились поиском решений защиты кораблей от атак БПЛА средств.
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