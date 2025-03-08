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Царьград

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Штурм Харькова. Самая рискованная операция за всё время СВО

Штурм Харькова. Самая рискованная операция за всё время СВО

Штурм Харькова. Самая рискованная операция за всё время СВО. 27 февраля исполнилось три года с того момента, как наш спецназ предпринял попытку захватить Харьков, вступив в неравную схватку с противником.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Почему никто из тех, кто ребят послал на убой не арестован?И так везде!!!
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18 час.
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