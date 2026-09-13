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Царьград

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Челябинские ученые создали лазерный «пылесос» для очистки гнойных ран

Челябинские ученые создали лазерный «пылесос» для очистки гнойных ран

Учёные из Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета совместно со специалистами институтов Дальневосточного отделения РАН создали аппарат, предназначенный для очистки хронических и гнойных ран.

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