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Царьград

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Следком: У жителя Нового Уренгоя похитили более 1 млн рублей

Следком: У жителя Нового Уренгоя похитили более 1 млн рублей

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после того, как преступники, включая 18-летнего и двух несовершеннолетних, 12 сентября 2026 года незаконно проникли в квартиру 23-летнего мужчины, похитив более миллиона рублей.

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