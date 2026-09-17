Следком: У жителя Нового Уренгоя похитили более 1 млн рублей

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после того, как преступники, включая 18-летнего и двух несовершеннолетних, 12 сентября 2026 года незаконно проникли в квартиру 23-летнего мужчины, похитив более миллиона рублей.
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